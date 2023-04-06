В суд ушло дело о поножовщине между дорожниками на Ямале

В суд отправляется уголовное дело о поножовщине между сотрудниками подрядной организации, обслуживающей зимник.

Обвиняемый – житель Тазовского района 2001 года рождения.

Инцидент произошёл 13 декабря 2022 года. Участники обслуживали зимник «посёлок Тазовский – нефтегазоконденсатное месторождение».

«В вечернее время в жилом помещении, предназначенном для проживания работников организации, обслуживающей зимнюю автодорогу, между нетрезвыми мужчинами возник конфликт. Обвиняемый, вооружившись ножом, с целью причинения смерти нанёс своему 21-летнему потерпевшему не менее 4 ударов в область грудной клетки и челюсти»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Жертву спас третий сотрудник подрядной фирмы более старшего возраста – 1969 года рождения. Он тоже пострадал, пытаясь остановить убийство. Ему обвиняемый, пытаясь скрыться, нанёс 3 удара ножом в область головы и шеи. К счастью, раны оказались нетяжелыми.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу.

Нападавший обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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