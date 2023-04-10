Аудиторы нашли проблемы в работе системы учёта оленей на Ямале

Счётная плата нашла нарушения в порядке биркования и вакцинации оленей на Ямале. По версии аудиторов, власти не наладили работу программы, которая позволяет вести учёт численности животных. В службе ветеринарии пояснили, что система пока только отлаживается, нужно время.

Выводы о том, что механизм, который придумали власти, не позволяет им отследить число оленей на Ямале, аудиторы сделали в ходе проверки расходов на ежегодную вакцинацию оленей. Период проверки – 2021 и часть 2022 года. Объектами являлись служба ветеринарии автономного округа, ГБУ «Салехардский центр ветеринарии».



«Механизм, позволяющий получить достоверную информацию о поголовье домашних северных оленей в автономном округе, в полном объёме не реализован. Введённая в 2021 году в эксплуатацию ГИС в сфере агропромышленного комплекса (компонент «Ветреестр») не применяется для принятия управленческих решений. Порядок мечения и учёта в сфере оленеводства содержит внутренние противоречия и по факту не применяется», – говорится в выводах аудиторов.

Также Счётная палата заявляет, что ветеринария плохо контролирует дорогостоящие авиаперелёты в тундру. «При транспортном обеспечении ветеринарных мероприятий допускаются неэффективные расходы. Не легализована воздушная перевозка (попутно) лиц из числа коренных малочисленных народов Севера для получения медицинских, образовательных и иных социально значимых услуг в рамках закона округа «О защите прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера…», – говорится в сообщении Счётной палаты.

В числе замечаний ревизоров – нерационалное использование вакцин, которые приходят в автономный округ за счёт федерального бюджета. Подробностей об этом нарушении СП нет.

Кроме того, аудиторы отмечают, что частные оленеводы не заинтересованы в мечении оленей. В СП предлагают ветеринарии заняться информационно-просветительской работой и разработать механизмы стимулирования владельцев животных.

Обязательную вакцинацию оленей на Ямале ввели в 2017 году после вспышки сибирской язвы.

В марте 2023 года в правительстве ЯНАО сообщали, что ежегодно вакцинации против сибирской язвы подвергается не менее 80% поголовья северных оленей округа. «Параллельно с вакцинацией проводится мечение животных. В качестве основного средства используется ушная бирка с радиочастотной меткой. Это отечественная разработка, позволяющая считывать информацию о животном на расстоянии до 3 метров с применением смартфона»,– утоняли в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Как пояснили сегодня в службе ветеринарии в ответ на замечания аудиторов, программа по учёту животных работает всего год, нужно время, чтобы наполнить её данными.

«Работа по внесению сведений о животных в отдельный «Ветреестр» начата в конце 2021 года. Ежегодно на Ямале биркуется порядка 110 тыс.животных, а выпасается более 630 тыс. Ветеринарные мероприятия проводятся в комплексе: за одно посещение стойбища (вакцинация, биркование, отбор крови, работа с оленегонными собаками, информирование населения). «Ветреестр» будет совершенствоваться по мере накопления данных, их анализа. За один год накопить достаточное для анализа количество данных невозможно», – указали ветеринары.

Что касается перелётов, там напоминают, что раньше чиновники и служащие не могли брать с собой на борт тундровиков. Это не было закреплено в законе. Такую возможность ввели только в 2022 году. «Только в ноябре 2022 года были внесены изменения в 49-ЗАО «О защите прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов севера в ЯНАО», – говорится в пояснении ветеринаров.

Салехард, Наталья Ефремова

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