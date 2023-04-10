Шкуры росомахи, лисицы, соболя, песца нашли у ямальского браконьера

Силовики нашли в избе в 80 км от села Красноселькуп шкуры пушных зверей. Пока правоохранители не знаю, кому принадлежит добыча. Отдел МВД по Красноселькупскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Подробности обнаружения шкур раскрывают в пресс-службе управления МВД Ямала 10 апреля 2023 года.

«Полицейскими в 80 км по направлению на северо-восток от села Красноселькуп на чердаке избы, расположенной на берегу озера Ыпкыльто возле притоки реки Ундылькы, были обнаружены и изъяты невыделанные шкуры пушных зверей: росомаха – 3 шт., лисица – 4 шт., соболь – 4 шт., норка – 1 шт., песец – 2 шт. А также двуствольное гладкоствольное ружье 12 калибра и патроны», – рассказали правоохранители.

Согласно представленному Департаментом природных ресурсов и экологии ЯНАО расчту, неизвестным лицом государству причинён ущерб в 108 тыс. рублей.

Красноселькуп, Наталья Ефремова

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