В Лабытнанги новый прокурор

В Лабытнанги назначен новый прокурор – им стал младший советник юстиции Пётр Юшков. Приказ Генпрокурора РФ подписан 10 апреля 2023 года.

Согласно официальной справке прокуратуры Ямала, г-н Юшков родился 1.08.1991 года, имеет высшее юридическое образование, в 2013 году окончил Тюменскую государственную академию мировой экономики, управления и права.

«Работает в органах прокуратуры с 2017 года, последовательно замещая должности помощника прокурора Салехарда, прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО, с конца марта 2020 года замещал должность замначальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО», – говорится в сообщении ведомства.

До работы в органах прокуратуры Юшков П.С. проходил службу в органах СУ СК России по Тюменской области.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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