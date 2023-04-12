В селе Аксарка появится первый фудкорт

Власти анонсировали появление первого фудкорта в районном центре Приуральского района – селе Аксарка. Он должен появиться в строящемся здании, где разместится магазин «Магнит».

«Сегодня прошло рабочее совещание с собственником общественно-делового центра, имеющим статус резидента Арктической зоны. Собственник планирует на втором этаже здания организовать зону общественного питания. Сейчас уже 3 предпринимателя имеют желание открыть точки общепита. С предпринимателями обсуждаются условия аренды торговых мест. Также на этаже планируют расположить детскую игровую зону и торговые точки», – рассказали в аккаунте администрации района «Вконтакте».



Как уточнили чиновники, внутренние работы начнут летом. На осень намечено обустройство предпринимателями помещений для общепита.

ткрыть здание хотят к концу года.

Ранее глава района Иван Сакал отмечал, что помимо продуктового магазина в здании планируется к открытию аптека, пекарня и детский игровой комплекс.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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