В Губкинском установят автомат для подогрева рук. Он будет оформлен в виде арт-объекта. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своём аккаунте «Вконтакте».

«У нас на севере климат суровый, поэтому решили к следующему зимнему сезону установить необычный арт-объект «Тепло Ямала». В тумбе с отверстиями губкинцы смогут погреть руки во время прогулки в холодную погоду с помощью обдува тёплым воздухом. Чтобы и взрослым, и детям было удобно, расположили отверстия на разных уровнях», – написал мэр.

Он уточнил, что идея принадлежит местной жительнице. Место установки он не назвал, предложив жителям голосовать .

Губкинский, Наталья Ефремова

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