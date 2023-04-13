В аптеке шурышкарской больницы неправильно хранили лекарства

В шурышкарской районной больнице неправильно хранили медикаменты. Это стало известно в ходе проверки прокуратуры.

«В аптечном пункте ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» отдельные лекарственные препараты хранились с нарушением предусмотренного для них температурного режима»,– уточнили в надзорном ведомстве 13 апреля 2023 года.

Прокурор района внёс главврачу представление, а также возбудил административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Суд виновному лицу назначил штраф в 50 тыс. рублей.

Кроме того, по представлению прокурора нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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