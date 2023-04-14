В Ноябрьске люди стали чаще воровать продукты в магазинах

В Ноябрьске покупатели стали чаще воровать еду в продуктовых магазинах. Об этом сообщается в отчёте о работе полиции в 2022 году, который был представлен депутатам городской думы.



«На 43 % возросло число имущественных преступлений, совершённых в магазинах (за год зарегистрировано 146 краж, а в 2021 году – 102). Основной их массив приходится на крупные сетевые торговые объекты города: «Пятёрочка», «Монетка», «Магнит», – уточняется в докладе.



Полицейские в качестве профилактики встретились с представителями ритейла, а также проверили магазины.

«По результатам обследования помещений на предмет сохранности товарно-материальных ценностей внесено 601 предложение о принятии мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. Вопросы установки дополнительных камер видеонаблюдения, а также организации физической охраны торговых объектов рассматривались 27.01.2022 на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», -говорится в докладе.



В феврале 2023 года издание «Ямал 1» публиковало видео кражи из магазина – на воровстве попался молодой человек 25 лет. Он спрятал под верхней одеждой колбасу, сыр, пирожное, йогурты, глазированные сырки. Тогда представитель магазина рассказывал журналистам, что случаи воровства встречаются ежедневно. Обычно преступления совершают молодые люди. В топ самых любимых у воришек продуктов входит сыр и колбаса.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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