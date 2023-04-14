Сотрудники «Газпрома» в Ноябрьске часто становятся жертвами телефонных мошенников

В Ноябрьске жертвами телефонных и интернет-мошенников чаще всего становятся активные граждане до 50 лет. Причём среди пострадавших большое количестве сотрудников подразделений компании «Газпром». Об этом сообщается в докладе о работе городской полиции, который был представлен депутатам городской думы в конце марта.

Общая сумма, которую выманили мошенники у ноябрян в прошлом году – 63 млн. 259 тыс. руб.

Потерпевшими в прошлом году стали 298 граждан. Более половины из этих обманутых граждан имеют работу. «При этом треть их занята в промышленной сфере (34%). С учётом специфики региона предприятия, в которых трудоустроены потерпевшие – это организации нефтегазовой отрасли. Наиболее распространённым местом работы являются организации из группы предприятий «Газпром»,– рассказали в городском отделе полиции.

В сфере образования потерпевшими стали 14%, в сфере здравоохранения – 12,5%.



Полиция отметила положительную динамику – в 2022 году количество преступлений, совершённых дистанционным способом, сократилось на 10% (333 в 2022 году, годом ранее – 370).



Правоохранители приводят подробную статистику:

ст. 158 УК РФ (кража) – 108 преступлений;

ст. 159 УК РФ (мошенничество) – 219 преступлений;

ст. 163 УК РФ (вымогательство: под предлогом знакомства злоумышленники получают интимные фотографии потерпевших с целью дальнейшего шантажа и получения материальной выгоды) – 6 преступлений, на 3 меньше, чем в 2021 году.



«Как правило, на уловки мошенников попадались лица в возрасте до 50-ти лет (в 69% случаях), то есть наиболее социально активная группа населения, обладающая банковскими счетами и картами, аккаунтами в интернет-магазинах, совершающая различные операции в удаленном формате»,– уточняют полицейские.

В качестве профилактики полицейские расклеивают литовки, встречаются с трудовыми коллективами и ходят по квартирам.

Как рассказали правоохранители, они ездили в другие регионы, пока расследовали мошенничества отношении ямальцев. «Мошеннические действия совершаются злоумышленниками, проживающими за пределами округа, в целях установления лиц, совершивших преступления, сотрудниками ОМВД по Ноябрьску в 2022 году осуществлено 24 служебных командировочных выезда, из них по 19 получены положительные результаты и подозреваемые были установлены. Раскрыты и направлены в суд 54 преступления», – заключили в полиции.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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