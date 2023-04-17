В Салехарде легализовали более 100 тонн сомнительного мяса, масла и рыбы

В Салехарде нашли площадку, где легализовали продукты неизвестного происхождения – мясо, масло, рыбу, молоко. Специалисты передали материалы в МВД. Подробности раскрывают в пресс-службе управлениия Россельхознадзора по Тюменской области. Там площадку уже назвали фантомной. Выявить её помогла система отслеживания продукции.

Предприятие-фантом нашли в апреле 2023 года. «Согласно данным информационной системы, через площадку ООО «Р.Е.Й.В.» по адресу: г. Салехард, ул. Чупрова, д. 31Б, стр.1 незаконно введено в оборот 65 тонн сливочного масла, 10 тонн сухого молока, 18 тонн рыбы и 9,99 тонн говядины и субпродуктов говяжьих неустановленного происхождения и качества», – описывают масштаб нарушений в надзорной инстанции.

По документам в адрес ООО «Р.Е.Й.В.» из ООО «ГЕФЕСТ-МИЛК» (г. Москва) поступило 2 партии сливочного масла на 40 кг и партия сухого молока 25 кг производства Беларуссии. К ним якобы добавили 10 тонн сухого молока и 65 тонн сливочного масла неизвестного происхождения. «Данный факт является нарушением ветеринарного законодательства РФ», – объясняют в Россельхознадзоре.

Также предприятие из Салехарда оформило производственные документы на 18 тонн рыбы и 9,99 тонн говядины и субпродуктов говяжьих неизвестного происхождения без указания информации о входящих ВСД на сырьё во ФГИС «Меркурий».

ООО «Р.Е.Й.В.» признано фантомным предприятием, ветеринарные документы на производство и реализацию продукции ФГИС «Меркурий» аннулированы.

«По факту незаконного оборота животноводческой продукции информация направлена в управление МВД России и УФНС России, а также в службу ветеринарии ЯНАО», – заключили в ведомстве.

По тому же адресу в Салехарде, согласно данных «Сэлдон.Базис», располагается предприятие ООО «ЯМАЛХОЗТОРГ», которое поставляет продукты в различные социальные учреждения Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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