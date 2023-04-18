На Ямале продолжает расти число алкогольных отравлений

От отравления алкоголем в 2022 году на Ямале погибли 22 человека. Это взрослые люди старше 18 лет. Всего же зарегистрировано 66 отравлений спиртным напитками. Об этом сообщают санитарные врачи в итоговом докладе.

Таким образом с каждым годом продолжает расти число алкогольных отравлений. Об этом в Роспотребнадзоре говорили ещё в прошлом году.

«Всего в 2022 году зарегистрировано 66 случая острых отравлений алкоголем и его суррогатами (2021 г. -52 случая, 2020 г.– 52 случая, 2019 г. – 38 случаев, 2018 г.– 33 случая). Из них среди детей до 14 лет зарегистрировано 6 случаев отравлений, среди подростков 15-17 лет – 9 случаев», – рассказывают в ведомстве.

«При ранжировании территорий автономного округа по числу отравлений алкоголем и его суррогатами, неблагополучными районами остаются города, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск», – добавляют санврачи.

За прошлый год также зафиксировали 57 отравлений лекарствами, 66 отравлений прочими химическими веществами (разъедающие вещества, уксусная эссенция, окись углерода). Только 51,8% приходится на случайные отравления (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение), на преднамеренные отравления, в том числе с суицидальной целью приходится – 27,9%.

Салехард, Наталья Ефремова

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