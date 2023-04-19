Ямальский депутат предложил узаконить отстрел собак в тундре

Депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад поддерживает легализацию отстрела собак в тундре. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Север-Пресс», отвечая на вопрос о том, как предотвратить нападение собак на оленей.

«В силу нынешних правовых норм отстрел животных запрещён, но в условиях кочевий этот запрет работает против оленеводов. Считаю, что в общем порядке должны быть предусмотрены исключения из общего правила», – поделился размышлениями г-н Яунгад.

Депутат отмечает, что проблема действительно актуальна для кочевников. Причем собаки не только могут загрызть оленей, они также разгоняют стадо, доставляя много проблем оленеводам.

Поводом для такого комментария стало ЧП в тундре – собака загрызла троих оленей. Ещё одного оленя пришлось оперировать на месте. Об этом рассказал общественник Ейко Сэротэтто, он же выложил видео. В ролике г-н Сэротэтто отмечает, что в происшествии есть вина хозяина собаки и его собственная вина, так как он не уследил за оленями. При этом в комментариях нашлась владелица собаки, она уверяет, что питомец очень добрый и что она готова оплатить компенсацию.

Сейчас в России действует система отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Неагрессивных собак должны выпускать на место отлова. Ямальские депутаты подготовили инициативу об ужесточении законодательства – они хотели разрешить умерщвление собак. Но в последний момент передумали и не стали отправлять такие предложения в Госдуму.

Салехард, Наталья Ефремова

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