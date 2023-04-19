Губернатор Артюхов показал российским школьникам, как живут вахтовики на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сопроводил победителей и финалистов конкурса «Большая перемена» на Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение. Также в делегацию попали лидеры молодёжных сообществ Ямала, уточнили в пресс-службе губернатора округа 19 апреля 2023 года.

Всего в путешествие отправились 130 ребят из 40 регионов страны. Приглашение они получили от главы региона во время финала Всероссийского конкурса в «Артеке» в 2022 году. На месторождении школьники познакомили с процессом добычи газа и условиями жизни вахтовиков.

В программу поездки также вошло посещение ямбургского мерзлотника, где для гостей организовали чаепитие. Подземный холодильник был построен в 1993 году на глубине 8 метров. Это уникальное сооружение, где несущими конструкциями являются вечномерзлые грунты. Сейчас в сооружении продукты уже не хранят.

Дмитрий Артюхов провёл для участников «Большой перемены» лекцию. Как уточняют в его пресс-службе, он рассказал о государственном деятеле и основателе «Газпрома» Викторе Черномырдине, о том, какую роль он сыграл в развитии нефтегазовой отрасли страны и судьбе Ямала. Конечно, затронул тему развития Ямал и Арктики.

Это уже третья экскурсионно-образовательная поездка на Ямал для финалистов «Большой перемены». До этого ребята побывали на заводе «Ямал СПГ» в Сабетте и на ледоколе рядом с нефтеналивным терминалом «Ворота Арктики» в районе Новопортовского месторождения.

фото - пресс-служба правительства ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

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