Ямальским коммунальщикам запретили хранить уголь на берегу Оби

Салехард (Новый День, Елена Васильева) Прокуратура Шурышкарского района провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства АО «Ямалкоммунэнерго».

Установлено, что предприятием осуществлялась выгрузка и временное хранение каменного угля на земельном участке в водоохранной зоне реки Обь.

Прокурором района направлен иск в суд о возложении на местную администрацию обязанности обеспечить формирование и постановку на учет земельного участка, предназначенного для размещения площадки для разгрузки и временного хранения каменного угля.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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