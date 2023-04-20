На Ямале молодожёнов бесплатно обследуют для зачатия здорового ребёнка

На Ямале каждая молодая семья пройдёт бесплатное обследование перед зачатием ребёнка. Такую возможность предоставят региональные власти. Сегодня в ходе ежегодного доклада губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал введение сертификатов для предгравидарной подготовки родителей.

Молодожёны смогут пройти полный спектр диагностики, который позволит будущим родителям всесторонне оценить своё здоровье. Мера станет частью большой программы по сохранению здоровья северян.

Подробностей пока нет.

Как отметил в ходе доклада глава ЯНАО, он вводит ещё 2 приоритета для правительства помимо дорог, медицины и жилья – безопасность и забота о детях.

Салехард, Наталья Ефремова

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