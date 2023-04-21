Пьяный ямалец набросился с кулаками на полицейского

Суд в Лабытнанги вынес обвинительный приговор местному жителю за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, 11 июня 2022 года 23-летний житель города находился в общественном месте в алкогольном опьянении. Когда патруль полиции вел его в служебный автомобиль, молодой человек набросился а одного из полицейских с кулаками в присутствии многочисленных свидетелей.

По данному факту следственным отделом по городу Лабытнанги СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В итоге лабытнангским городским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

ОМВД России по городу Лабытнанги напоминает, что сотрудник полиции, исполняя свои служебные обязанности, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства. Применение силы к сотрудникам органов внутренних дел при осуществлении ими законной деятельности является недопустимым и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Лабытнанги, Елена Васильева

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