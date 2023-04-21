Ямалец растил дома коноплю

На Ямале местный житель попался на хранении и выращивании конопли. Все это он делал у себя дома. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, у сотрудников полиции появилась информация о том, что 46-летний житель Шурышкарского района причастен к незаконному хранению запрещенных веществ.

При проверке сведения подтвердились. В результате осмотра жилого помещения, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили и изъяли два бумажных свертка с веществом растительного происхождения. Также при обследовании были выявлены кусты растений, предположительно, конопли с признаками культивации.

Согласно заключению эксперта, изъятые вещества растительного происхождения являются частями растения конопля, содержащие наркотическое средство, общей массой более 15 граммов, и наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 3 граммов. По словам задержанного, запрещенные вещества незаконно хранил для личного потребления, без цели сбыта.

В отношении ямальчанина группой дознания ОМВД России по Шурышкарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Также сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ст. 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры» и по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Салехард, Елена Васильева

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