В Тарко-Сале в аптеках еда соседствовала с лекарствами

Прокуратура Пуровского района проверила исполнение требований законодательства о фармацевтической деятельности в городе Тарко-Сале.

Установлено, что в помещениях аптечных пунктов «Здоровье» зона карантинного хранения лекарств не разграничена с зоной препаратов, предназначенных для реализации. Кроме того, в указанных местах обнаружены продукты питания, что также является недопустимым, отмечается в релизе прокуратуры.

Прокуратурой района руководителям хозяйствующих субъектов аптечных пунктов внесены представления.

По результатам их рассмотрения выявленные нарушения устранены, 2 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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