Губернатор Ямала поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Губернатор ЯНАО поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. В этом году он отмечается 21 апреля. «Этот замечательный праздник отражает многовековые традиции ислама, несет особый духовный смысл. Стремление к созиданию, самосовершенствование, помощь ближнему, милосердие – те составляющие, которые служат укреплению дружбы и взаимопониманию на ямальской земле. Региональная мусульманская община принимает активное участие в жизни округа. Реализуются различные проекты – просветительские, образовательные, проводится работа с молодежью по укреплению семейных ценностей. Вы вносите бесценный вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе. Пусть Ураза-байрам войдёт в ваши дома с радостью, счастьем и благополучием! Желаю всем здоровья и успехов!» – отметил в своем поздравлении глава округа.

Салехард, Елена Васильева

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