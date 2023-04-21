На Ямале подростки стали меньше нарушать законы

В ЯНАО в прошлом году зафиксировано падение объемов административных нарушений, совершенных подростками7 Их стало меньше на 22 процента, сообщает «Ямал-1». Данную информацию СМИ предоставила окружная комиссия по делам несовершеннолетних в рамках отчета о своей работе в 2022 году. В округе сформирован региональный банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания». Главный упор делается на профилактику преступности среди подростков. Детям из групп риска создают условия для интересной досуговой деятельности, помогают с трудоустройством и обеспечивают летнюю занятость. К работе привлекают и организации военно-патриотической направленности. «Трудный подросток – это, прежде всего человек, который нуждается в особом участии и поддержке. Обязательно продолжим эту важную работу с подростками, которые требуют к себе пристального внимания и напряженной индивидуальной работы», – прокомментировала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Надежда Гудкова.

Салехард, Елена Васильева

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