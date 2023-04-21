На переправе Салехард – Лабытнанги понизили грузоподьемность транспорта

На главной ледовой переправе ЯНАО, соединяющей Салехард и Латытнанги понижается грузоподъемность транспорта. Как сообщает в своем телеграм-канале Департамент транспорта и дорожного хозяйства округа, с 08.00 часов 22 апреля движение по льду Оби будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн.

«Обращаем внимание, что решение о дальнейших ограничениях, вплоть до закрытия переправы, будет приниматься в зависимости от складывающихся погодных условий и их влияний на ледовую переправу. Актуальная и оперативная информация о работе зимников и региональных автомобильных дорог доступна по телефону: 8 (34922) 7-17-04», – говорится в сообщении Дептранса.

Снижение грузоподьемности транспорта для проезда по ледовой переправе связано с потеплением.

Салехард, Елена Васильева

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