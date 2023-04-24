Ямальские депутаты наградили отца губернатора Артюхова

Депутаты Заксобрания Ямала наградили отца губернатора автономного округа – Андрея Артюхова почётным знаком. Г-н Артюхов сейчас является депутатом Тюменской областной думы. Награду от ямальцев он получил за вклад в развитие законодательства ЯНАО.

Постановление об этом подписано 19 апреля спикером Заксобрания автономии Сергеем Ямкиным.

Согласно документам, награждённым Почётным знаком выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей. из средств, выделяемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания автономного округа. Также награждённым Почётным знаком ежегодно, за исключением года награждения, ко дню образования автономного округа выплачивается денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей из средств, выделяемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания автономного округа.

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Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова

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