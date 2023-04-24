В Надымском районе новый прокурор. 20 апреля приказом генпрокурора на этот пост назначен советник юстиции Уткин Илья Александрович.

По официальной справке окружной прокуратуры, новый прокурор родился

18.03.1984. В 2006 году окончил ФГОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», получив специальность «Юриспруденция».

На Ямал прибыл из Владимирской области.

С 25.09.2018 состоял в должности прокурора Приуральского района ЯНАО.

Надым, Наталья Ефремова

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