Глава Надымского района Жаромских показал проект нового ТЦ

Глава Надымкого района Дмитрий Жаромских презентовал проект нового торгового центра. Его будет возводить предприниматель Ахмед Гаджиев, который стал резидентом Арктической зоны.

Новый ТЦ «Европейский NDM» появится в микрорайоне Олимпийском. Там будут магазины, фуд-корт, аптека. Общая площадь объекта – 1500 м.кв.

«Вообще Ахмед работает в нашем районе с 1998 года: имеет несколько собственных магазинов, также сдает в помещения для федеральных сетей. Кстати, «KFC» в Надыме появился именно благодаря ему», – написал г-н Жаромских в своем телеграм-канале 25 апреля 2023 года.

Сроки возведения торгового объекта он не назвал.

Надым, Наталья Ефремова

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