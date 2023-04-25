В Губкинском запретили торговать табаком у детского сада

В Губкинском прокуратура проверила исполнение требований закона в сфере защиты прав несовершеннолетних от потребления табака, а также соблюдение запрета на розничную торговлю никотиносодержащей продукцией на расстоянии менее чем 100 метров от школ, больниц и детских садов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, было установлено, что расстояние от магазина «Магнит», реализующего табачную продукцию, до детского сада МБДОУ «Русалочка» составляет всего 56 метров.

Прокурор города внес представление генеральному директору АО «Тандер», а в отношении директора магазина возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией).

В настоящее время реализация табачной продукции в магазине прекращена, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и административному штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Губкинский, Елена Васильева

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