Ямалец заплатит 200 тысяч и почти на три года лишится прав за упорное желание ездить пьяным за рулем

Житель Нового Уренгоя попал под суд за пьяное вождение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина, уже подвергнутый административному наказанию за пьянство за рулем, был пойман в этом же состоянии ГИБДД в октябре 2022 года.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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