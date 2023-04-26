Поезд из Нового Уренгоя сбил насмерть двоих в Тюмени

В Тюмени поезд Новый Уренгой – Москва насмерть сбил двоих человек. Погибла девушка и неизвестный мужчина, сообщает Уральская транспортная прокуратура. ЧП случилось 25 апреля 2023 года.

«На 2136 км пикет 8 в городе Тюмень в результате наезда пассажирского поезда произошло смертельное травмирование двух лиц: девушки 1992 г.р. и неизвестного мужчины, личность которого устанавливается»,– рассказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тюмень, Наталья Ефремова

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