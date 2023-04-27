Ямальских школьников отправят в Китай, а в детсадах начнут изучать китайский

15 школьников Ямала отправятся летом 2023 года на языковую стажировку в Китай. Это ребята, которые изучают китайский и смогут применить знания на практике. Для отбора группы пройдут испытания, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Кроме того, власти округа задумали ввести изучение китайского языка и в детских садах.

Эти шаги – часть программы по развороту системы образования ЯНАО на Восток. О новом азиатском направлении ранее сообщил глава округа Дмитрий Артюхов в рамках ежегодного отчёта.

Окружной департамент образования начал налаживать сотрудничество с Китаем. В Салехарде побывала исполнительный председатель Российско-китайской ассоциации по поддержке развития культурного и спортивного сотрудничества, преподаватель Сучжоуского университета Мэй Юйхань. Она провела в школе №2 урок для ребят, изучающих китайский язык.

Также гостья встретилась с директором окружного департамента образования Мариной Кравец.

«Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений с образовательными учреждениями Китая. В 3 школах автономного округа изучают китайский язык»,– сообщила г-жа Кравец.

Участники встречи также договорились о культурном обмене студентов и преподавателей, введении изучения китайского языка в детских садах, школах, на педагогических специальностях в колледжах, учреждении грантов для оплаты обучения в вузах Китая. В школах Ямала планируется ввести курс востоковедения.

Салехард, Наталья Ефремова

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