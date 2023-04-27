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Четверг, 27 апреля 2023, 13:38 мск

Новости Ямал

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В Новом Уренгое откроют заправки «Лукойл»

Фото – РИА «Новый День»

В Новом Уренгое появятся 2 заправки «Лукойл». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов 27 апреля в рамках доклада перед депутатами гордумы об итогах работы за 2022 год.

«Ведутся переговоры с представителями компании. Инвесторы сделали выбор в отношении двух участков в северном и южном районах города»,– написали представители мэрии в официальном телеграм-канале города.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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