Покусанной безнадзорной собакой девочке выплатят 20 тысяч рублей

На Ямале еще одному ребенку компенсируют деньгами травмы и моральный ущерб, полученный в результате нападения дикой собаки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2023 года в селе Антипаюта безнадзорное животное укусило за бедро и голень тринадцатилетнюю девочку.
Прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с администрации района компенсации причинённого ребенку морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетней взыскано 20 тысяч рублей.
Салехард, Елена Васильева
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