Ямалец получил 4 года колонии за «закладку» в шахте лифта

Прокуратура города Новый Уренгой поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что осужденный приобрел партию наркотического средства синтетического происхождения с целью дальнейшего сбыта, после чего направился к подъезду дома по одной из улиц города, где в шахте лифта в тайнике «закладке» разместил наркотик.

Подсудимый не смог достичь желаемого, так как был задержан сотрудниками полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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