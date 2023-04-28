В Ноябрьске в школе распылили неизвестное вещество – в больницу увезли троих подростков

ЧП в одной из школ Ноябрьска. Как сообщает «Ямал-Медиа», кто-то из учащихся распылил в классе неизвестное вещество. В результате в учебное учреждение пришлось вызывать скорую помощь.

Шести ученикам оказали помощь на месте, трое из них оказались в больнице. Известно, что детям от 11 до 13 лет. После осмотра одному подростку назначили амбулаторное лечение, двое пока находятся в стационаре с легкой степенью отравления.

Ноябрьск, Елена Васильева

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