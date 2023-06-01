В Губкинском высаживают деревья в виде пальм

В Губкинском появятся необычные деревья – плетёные ивы. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своём аккаунте в «ВК».

«Впервые посадим в городе 83 плетёные ивы! Выглядят почти как пальмы»,– написал мэр.

Растения сажают на Бородинском бульваре.

Как пояснили в мэрии, этот сорт ивы зимостойкий, приспособлен к выращиванию в северных климатических условиях. «Ивы обязательно будут укрыты на зиму»,– пообещали чиновники.

Губкинский, Наталья Ефремова

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