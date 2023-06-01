В Губкинском высаживают деревья в виде пальм

В Губкинском появятся необычные деревья – плетёные ивы. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своём аккаунте в «ВК».
«Впервые посадим в городе 83 плетёные ивы! Выглядят почти как пальмы»,– написал мэр.
Растения сажают на Бородинском бульваре.
Как пояснили в мэрии, этот сорт ивы зимостойкий, приспособлен к выращиванию в северных климатических условиях. «Ивы обязательно будут укрыты на зиму»,– пообещали чиновники.
Губкинский, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube