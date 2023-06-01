На Ямале под суд идет мужчина, убивший свою сожительницу 24 года назад

На Ямале в суд передано дело об убийстве6 совершенном 24 года назад.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в ноябре 1999 года в поселке Тарко-Сале в квартире была обнаружена женщина 1947 года рождения с множественными рубленными ранами головы и туловища. Она была доставлена в больницу, но врачи спасти ее не смогли. Потерпевшая скончалась через несколько дней. Следователями было установлено, что накануне женщина распивала спиртное со своей подругой и мужчиной, с которым состояла в близких отношениях. Расследование приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В 2023 году отделом криминалистики, при изучении приостановленных уголовных дел по преступлениям прошлых лет, установлена перспектива раскрытия совершенного преступления. Проведя кропотливую работу, следователи, в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району, установили причастность мужчины к совершенному убийству. Обвиняемый, 1963 года рождения, проживавший после совершения преступления на территории Пензенской области, доставлен в город Тарко-Сале для проведения следственных действий. В ходе возобновленного расследования он дал признательные показания и подробно пояснил обстоятельства событий 24-летней давности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по статье 105 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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