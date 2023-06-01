Аудиторы нашли «системные нарушения» в механизме компенсации расходов на обучение студентам КМНС на Ямале

Счётная палата Ямала нашла недостатки в механизме возмещения затрат на обучение коренному населению округа. Речь идёт о первом высшем образовании по заочной форме для студентов из числа КМНС. Объектом мероприятия являлся департамент по делам КМНС округа.

Аудиторы нашли нарушения и в самой процедуре, и в действиях чиновников. В частности, составители не предусматривали форму отчёта для студентов о том, что деньги потрачены эффективно.

«Положение о возмещении расходов не предусматривает порядок проверки наличия у заявителя высшего образования, требований к сроку осуществления трудовой деятельности, необходимости подтверждения получателями результативного использования средств, условий для освобождения от возврата средств»,– объясняют аудиторы.



Они же заявляют и о «системных нарушениях». «Не ведётся учёт лиц из числа КМНС, воспользовавшихся возмещением расходов и окончивших вуз; трудоустройства выпускников по полученной специальности в организации на территории автономного округа», – отмечают аудиторы.



Отчёт по результатам контрольного мероприятия направили губернатору и спикеру Заксобрания Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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