У кормильца детей в тазовском интернате нашли просроченные продукты и еду с плесенью

В интернате для детей коренных малочисленных народов Севера Ямала для кормления детей приготовили просроченные продукты с плесенью. Нарушения обнаружила прокуратура в организации питания воспитанников школы-интерната в посёлке Тазовский. Блюда здесь готовит Тазовское потребительское общество.

«Общество хранило продукты с истекшим сроком годности, а также пищевую продукцию с плесенью. Прокурор района внёс представления предпринимателю и директору образовательной организации, а также в отношении председателя Совета Тазовского потребительского общества возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан)», – говорится в материалах прокуратуры Ямала 2 июня 2023 года.

Выявленные нарушения устранены, просроченная продукция уничтожена, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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