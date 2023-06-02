Жительницу Ноябрьска изнасиловал знакомый из соцсетей

В Ноябрьске будут судить жителя Пермского края, который изнасиловал женщину, позвавшую его в гости. ЧП случилось 2 марта 2023 года. Подробности раскрывают в СУ СК ЯНАо.

«Ночью две женщины пригласили в гости двух мужчин, с которыми накануне познакомились в социальных сетях. В ходе распития спиртных напитков обвиняемый 1989 года рождения похитил сотовый телефон одной из женщин, после чего, нанеся ей побои, изнасиловал», – рассказали обстоятельства преступления следователи.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»