Прокуратура нашла нарушения в тазовских контрактах на уборку мусорок

Прокуратура требует у Тазовских властей расторгнуть контракты на обслуживание мусорных площадок. По версии ведомства, контракты заключили с нарушением закона – намеренно отказавшись от конкурентных торгов и выбрав поставщика самостоятельно.

Речь идёт о договорах по очистке мусорных площадок в Газ-Сале. Согласно сайту администрации Тазовского района, село возглавляет Влада Ятокина.

«Главой органа местного самоуправления в 2022 и 2023 годах допущено 4 факта искусственного дробления единой сделки на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, установленных законодательством, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок», – объясняют нарушения в надзорной инстанции 5 июня 2023 года.

Прокурор района главе села внёс представление об устранении нарушений закона. А также возбудил административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе).

По результатам их рассмотрения глава села Газ-Сале привлечена к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура оспаривает контракты в суде.

По данным агентства «Новый День», спорные контракты глава села заключила с компанией ООО «Торговый дом ПРО-СНЕК». Фирма зарегистрирована в Москве.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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