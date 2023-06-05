В Губкинском установят очередную скульптуру за 4,5 млн рублей

В Губкинском появится очередная бронзовая скульптура. Это будет хоровод детей. Власти определили подрядчика для её изготовления и установки. Компания ООО «Левша» получила контракт по максимальной цене – 4,5 млн рублей. Хотя были и другие претенденты, готовые изготовить монумент на миллион дешевле. Это та же фирма, что сделала бронзовые скульптуры в прошлом году для Никольского сквера.

Место установки новой композиции из металла – в районе торгового центра «Коралл» (д. 26).

«Скульптурная композиция должна представлять собой хоровод детей школьного возраста в количестве 7 единиц. В композиции предусмотреть фотозону (первый и последний ребёнок не держат друг друга за руки)»,– говорится в техзадании.

Высота до 1,6 м. Длина – до 3,7 м.

Ширина – до 3,7 м.

Скульптуру должны установить до середины июля 2023 года.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»