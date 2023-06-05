Силовики и губернатор Артюхов поздравили нового главу Арбитражного суда Ямала

В Салехарде официально представили нового главу Арбитражного суда Ямала – Даниила Дерхо. Это сделала судья Верховного Суда РФ Елена Борисова.

Г-на Дерхо назначили на должность указом президента ещё 10 мая.

Как сообщается на сайте суда, в торжественном мероприятии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, экс-председатель арбитражного суда ЯНАО Андрей Слесарев, начальник УМВД ЯНАО Сергей Костенко, глава СУСК Ямала Андрей Егоров, начальник отдела по округу управления ФСБ по Тюменской области Евгений Стрижёв, главный судебный пристав округа Евгений Смирнов.

Новый глава арбитража Ямала начинал карьеру с суда общей юрисдикции – аппарата Центрального районного суда Челябинска.

Г-н Артюхов выступил с приветственным словом. «От профессионализма арбитражной системы зависит успех всего нашего региона. Экономические споры неизбежны там, где происходит развитие, проходит много экономических процессов. Важно быстро, взвешенно, качественно и справедливо их решать», – отметил губернатор.

Салехард, Наталья Ефремова

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