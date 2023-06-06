На Ямале злоумышленники придумали браконьерский бизнес с участием аборигенов

На Ямале осудили двух мужчин, которые покупали у аборигенов запрещённую к вылову рыбу и продавали её. Один из них – из Надыма, второй – из Ямальского района.



Последний должен был закупать рыбу у представителей КМНС. Роль первого – больше организаторская. «В декабре 2020 г. мужчины договорились о незаконном обороте особо ценного вида рыбы – сибирского осётра. Житель Надыма искал желающих приобрести рыбу, должен был получать от них деньги, обеспечивал место хранения продукции и её реализации, распределял прибыль»,– раскрывают детали схемы в прокуратуре Ямала.



Рыбу перевозили в п. Старый Надым – там её должны были хранить и продавать.



В прокуратуре рассказывают, как силовики нашли склад. Ночью житель Ямальского района перевёз на своём автомобиле 14 особей сибирского осётра в п. Старый Надым. Рыбу он оставил в помещении холодильного бокса, приисканного для этих целей его соучастником. В этот же день силовики обнаружили и изъяли ценные виды рыбы.



Наказание для организаторов браконьерской схемы условное: 5 лет с испытательным сроком 3 года со штрафом 200 тыс. рублей каждому. «Кроме того, судом принято решение о конфискации автомобиля жителя Ямальского района марки Тойота «Ленд Крузер», использовавшегося при совершении преступления»,– заключили в прокуратуре.

Надым, Ямальский район, Наталья Ефремова

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