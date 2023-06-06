В Приуральском районе ищут тело мужчины, который хотел переплыть протоку

Силовики проводят проверку из-за ЧП на воде – в Приуральском районе утонул житель Лабытнанги.

Подробности трагедии раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

«По данным следствия, 4 июня 2023 года компания мужчин выехала на отдых в лесную избушку на берег реки Выл-Посл в Приуральском районе. Мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул избу, зашёл в воду и поплыл на противоположную сторону протоки, однако до берега не доплыл», – сообщили в ведомстве.

Тело пока не нашли.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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