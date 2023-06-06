Новым главой ФАС на Ямале стал бывший директор департамента по науке

Новым руководителем управления ФАС по Ямалу стал Андрей Денисюк. Ранее он работал в окружном правительстве – занимал пост директора департамента по науке, которого сейчас уже нет. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с новым руководителем УФАС, сообщается 6 июня 2023 года на официальном сайте правительства округа.



Главу регионального УФАС представил заместитель руководителя ФАС России Пётр Иванов.



Андрей Денисюк вступил в должность 19 мая 2023 года.



«Знаю Андрея Анатольевича давно и лично, уверен, под его руководством управление продолжит конструктивно и эффективно работать на благо общего дела»,– сказал г-н Артюхов, которого цитируют в правительстве округа.



На встрече чиновники обсудили вопросы госзаказа, ценообразования на социально значимые товары, сотрудничество региональных властей и ведомства.



Согласно официальной справке, Андрей Денисюк родился 15 ноября 1981 года в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2003 году окончил Омский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работает на руководящих должностях более 10 лет. В антимонопольных органах – с сентября 2017 года. До мая 2023 года занимал в Ямало-Ненецком УФАС России должность заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок и торгов.

Салехард, Наталья Ефремова

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