На Ямале медики получат 15 тыс. рублей к празднику

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распорядился выплатить премии в 15 тыс. рублей всем медработникам в честь профессионального праздника.

Подарок получат работники, «основным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения ЯНАО», – говорится в документе.

Это традиционная выплата, такие премии медикам выдают в честь праздника регулярно.

Салехард, Наталья Ефремова

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