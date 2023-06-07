На Ямале медики получат 15 тыс. рублей к празднику

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распорядился выплатить премии в 15 тыс. рублей всем медработникам в честь профессионального праздника.
Подарок получат работники, «основным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения ЯНАО», – говорится в документе.
Это традиционная выплата, такие премии медикам выдают в честь праздника регулярно.
Салехард, Наталья Ефремова
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