Новая авиакомпания начала летать из Нового Уренгоя в Казань

Ещё одна авиакомпания начала летать в Казань из Нового Уренгоя – Red Wings. Такие рейсы уже выполняет UVT Aero, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

«Вылеты Red Wings запланированы с 7 июня по средам в 11:10. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Время в пути – 3 часа»,– отметили в ведомстве.

Авиакомпания UVT Aero летает по вторникам в 10:10.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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