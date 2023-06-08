На Ямале действует один природный пожар

На Ямале под данным на полдень 8 июня 2023 года действует 1 локализованный природный пожар в Красноселькупском районе на площади 10 гектар. Об этом сообщают в пресс-службе упрвления МЧС по региону.

Специалисты отмечают, что огонь не угрожает населённым пунктам.

В МЧС просят свидетелей лесных пожаров сообщать о них:

Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (34922) 5-28-27.

«Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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