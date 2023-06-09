Рыл снег во дворе: жители Салехарда помогли задержать наркокурьера

Жалоба бдительных жителей дома в Салехарде привела правоохранителей к схеме распространения наркотиков через «закладки». Жильцы увидели, как юноша роет снег с телефоном в руках, и пожаловались в полицию. Как выяснилось позднее, 17-летний молодой человек должен был найти свёрток с наркотиками.

«В апреле 2023 года местные жители сообщили в отделение полиции о том, что около их дома незнакомый им молодой человек с телефоном в руках что-то ищет, расчищая снег ногами. Сотрудники полиции, прибыв на место, задержали 17-летнего юношу. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что юноша работает наркокурьером и в данной местности разыскивал закладку с наркотическим веществом, которое, впоследствии должен был расфасовать на мелкие части и реализовать жителям города»,– рассказали в Следкоме Ямала.

Сейчас силовики пытаются установить всех участников схемы.

Уголовное дело в отношении юноши направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Салехард, Наталья Ефремова

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