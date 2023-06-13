российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 июня 2023, 08:13 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале незаконно уволили научного сотрудника из Центра изучения Арктики

Уволенной сотруднице госучреждения ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» удалось восстановиться на работе. Её сократили, так как должность убрали из штата. Однако процедуру провели с нарушениями. Женщина пошла в прокуратуру. Представители ведомства помогли научному сотруднику обратиться в суд.

«Женщине не предлагались иные имеющиеся вакантные должности, а также увольнение произведено без учёта мнения первичной профсоюзной организации. Городской прокурор направил иск в суд.
Судом требования прокурора полностью удовлетворены, заявительница восстановлена в ранее занимаемой должности, в её пользу взыскан утраченный заработок в размере 350 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда в размере 5 тыс. рублей»,– говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Надым, Салехард, Новый День, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,