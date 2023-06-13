В Салехарде вандала отправят на общественно-полезные работы

В Салехарде осудили вандала, который пьяным разбил остановку. Хулигану 21 год. Теперь он должен поработать на государство.

Подробности рассказывают в прокуратуре Ямала.

«В феврале 2023 года молодой человек в состоянии опьянения прогуливался по улице Броднева в Салехарде. Там ради забавы он разбил стекло остановочного комплекса «мкр. Солнечный», чем доставил неудобства местным жителям, пользующимся общественным транспортом, и причинил материальный ущерб – более 27 тыс. рублей»,– уточняют в ведомстве.

Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Салехард, Наталья Ефремова

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