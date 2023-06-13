Юный житель тундры на Ямале избил дядю канистрой и бросил его умирать

В Тазовском районе Ямала юный житель тундры убил родственника канистрой и уехал в стойбище. Мёртвого ямальца обнаружили соседи. Подробности преступления описывают в следственном управлении СК Ямала. По данным ведомства, ЧП случилось 7 июня 2023 года. Юноше, которого подозревают в совершении убийства, уже предъявлено обвинение.

«7 июня 2023 жители Гыданской тундры сообщили о том, что около жилого балка в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. Установлено, что накануне 4 июня в гости к погибшему приезжал его племянник. Между распивавшими спиртные напитки родственниками возник конфликт, в ходе которого 19-летний юноша из-за личных неприязненных отношений жестоко избил мужчину, нанеся ему удары по различным частям тела руками и ногами, а также используемой в качестве оружия металлической канистрой», – говорится в сообщении следователей.

Своего дядю юноша оставил на земле без сознания и уехал в своё стойбище.



Обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в посёлок Тазовский для проведения следственных мероприятий. Он находится под стражей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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